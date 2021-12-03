GALATASARAY HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan çarpıcı Burak Elmas sözleri! "Manşetlere çıkmayı çok seviyor"

A Spor'un duayen yorumcusu Hıncal Uluç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas hakkında konuştu. Çarpıcı yorumlarda bulunan Uluç, "Burak Elmas kaç gün oldu daha başkan olalı, manşetlere çıkmayı çok seviyor. Durmadan konuşuyor ve çok uzun konuşuyor. Burak Elmas'ın hoşuna giden şey gazetelerde manşet olması ve ekranlarda görünmesi" dedi. İşte o sözler...

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