03 Aralık 2021, Cuma
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Galatasaray'da Sacha Boey Başakşehir maçıyla sahalara geri dönüyor!
A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri Spor Gündemi programında aktardı. Kaplan, "Sacha Boey'un 12 Aralık'ta İstanbul'a gelmesi ve Başakşehir maçında forma giymesi bekleniyor" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
03.12.2021
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