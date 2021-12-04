GALATASARAY HABERLERİ - Gözler Fatih Terim'in tercihlerinde! "Yapacağı tek değişiklik..."

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray evinde Altay'ı konuk edecek. Zorlu maç öncesinde sarı kırmızılı ekibin ilk 11'i şekillenmeye başladı. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Galatasaray'ın 11'inde kimlerin olması gerektiğini açıkladı. Alpaslan, "Morutan'ın oynaması lazım. Bonservis parası verdiniz ve oynatarak bu paraları çıkarmanız lazım. Morutan oynayacaktır. Fatih Terim'in tek değişikliği santrafor bölgesinde olur. Diagne yerine Mostafa Mohamed oynayabilir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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