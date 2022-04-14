GALATASARAY HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan Arda Turan açıklaması! "Doğru oynanmış bir kumardı"
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, derbinin 84. dakikasında oyuna giren Arda Turan hakkında konuştu. Uluç, "Maçın bitmesine 10 dakika kala Arda Turan'ı aldı oyuna. Herkes alay ediyor ama o dakikaya kadar oyuna bakın. Galatasaray'ın gol atması için mucize lazım. Bu kadroda mucize yaratacak kadar klasa sahip kim var? Atletico Madrid ve Barcelona'da oynamış Arda Turan var. Arda Turan çok doğru oynanmış bir kumardı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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