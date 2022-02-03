Galatasaray haberleri | Hıncal Uluç: Gedson Fernandes transferinin amacı...
Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu ancak Beşiktaş ile sezon sonundan itibaren anlaşmaya varan Gedson Fernandes konusunda A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uluç, "Gedson Fernandes transferinin amacı Galatasaray yönetimini ve başkanını yıpratmak." ifadelerinde bulundu. (GS spor haberleri)
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