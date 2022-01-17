GALATASARAY HABERLERİ - Hatayspor maçı sonrası canlı yayında çarpıcı sözler! "Cadı avına dönüştü"
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a 4-2 kaybetti. Maçın ardından A Spor yorumcularından Serhan Türk değerlendirmelerde bulundu. Türk, "Galatasaray'ın çok büyük problemleri var şuan camianın içerisinde iç çekişme meydana geldi ve adeta cadı avına dönüştü bu. Çünkü herkes birbirinin açığını arıyor bu da artık Galatasaray'a zarar veriyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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