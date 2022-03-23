GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'a sert eleştiri! "Böyle bir Avrupa takımı görmedim"
Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray, Avrupa ve Türkiye Kupası defterini kapattı. Süper Lig'de de 15. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, küme düşme hattının 9 puan üstünde bulunuyor. Cimbom'un bu yılki performansını A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan değerlendirdi. Alpaslan, "Hiçbir zaman ben Galatasaray'ın bu kadar pasif top oynadığını, bu kadar geriye yaslandırdıkları bir Avrupa takımı görmedim." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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