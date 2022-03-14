GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Nef stadyumuna hareket etti! Muslera 11'e doğru...
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Galatasaray takım otobüsü zorlu derbinin oynanacağı Nef Stadyumu'na doğru harekete geçti. A Spor muhabiri Furkan Yıldız sarı kırmızılı ekibin muhtemel 11'ini açıkladı. Yıldız, Fernando Muslera'nın ilk 11'e döneceğini söyledi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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