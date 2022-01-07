GALATASARAY HABERLERİ - "Fatih Terim 'Gücünüz varsa gönderin' mesajı veriyor"

Galatasaray çalkantılı bir dönemden geçiyor. Yönetim ile teknik heyet arasında yaşanan fikir ayrılıkları büyümeye devam ediyor. A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, konu hakkında konuştu. Bilgiç, "Fatih Terim'in açıklamasını Vitor Pereira yapsaydı 'Paramı verin ve gönderin' olarak algılardım. Fatih hoca ise 'Gücünüz varsa gönderin' mesajını veriyor. Orada bir meydan okuma var." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)

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