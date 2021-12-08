08 Aralık 2021, Çarşamba
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GALATASARAY HABERLERİ: Gedson Fernandes'in babası müjdeyi verdi!
Galatasaray'ın ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmaya hazırlandığı Benfica'lı Gedson Fernandes'in babasından flaş bir paylaşım geldi. Baba Edeson, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Günaydın yakında geri döneceğiz" ifadelerini kullandı. Edeson'un yaptığı paylaşımda eşinin üzerinde Galatasaray forması olduğu görüldü. Ayrıca Gedson Fernandes de bu paylaşımı beğendi. A Spor muhabiri Emre Kaplan, Spor Gündemi programında, konuyla ilgili olarak, "Artık Gedson için daha olumlu bir durum söz konusu. Sezon başında 10 milyon Euro'nun üzerinde rakamlar konuşuluyordu. Şimdi ise 7-8 milyon Euro'nun aşağısından pazarlıklar başlayabilir" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
08.12.2021
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