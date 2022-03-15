GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaraylı isme övgü dolu sözler! "Hayatı tez olur"
Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan dev derbide ev sahibi gülen taraf oldu. Sarı kırmızılı ekip Süper Lig'in 29. haftasında Nef Stadyumu'nda 2-1 kazanmasını bildi. A spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'ye övgü dolu sözler sarf etti. Çorlu, "14 ay futbol oynamayıp kendine bu kadar iyi bakan bir oyuncu Omar. Hatayı film olur. Hayatı tez olur." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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