Galatasaray Barcelona maçı haberleri: Cimbom tur atlarsa ülke puanında kaçıncı sırada oluruz?
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele aynı zaman ülke puanı için de çok krtik bir aşamada. Peki ülke puanında son durum ne? A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, Sabah Sporu programında detayları aktardı.
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