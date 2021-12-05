GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaraylı isme flaş ifadeler! "İleride oynayamaz"

Galatasaray'da gol problemi devam ediyor. Süper Lig'in 15. haftasına kadar 15 karşılaşmada 21 gol bulan sarı kırmızılı ekip bu gollerin 4 tanesini Mostafa Mohamed, 2 tanesini Mbaye Diagne ve 1 tanesini Halil Dervişoğlu kaydetti. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Halil'in performansını eleştirdi. Özcan, "Halil ileride tek başına oynayamaz. Attığı tek gol İrfan Can Eğribayat'ın hatasından geldi. Golü geçtim, pozisyona bile giremiyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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