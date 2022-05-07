GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaraylı isimlere şok eleştiri! "Bu ikilinin golü yok"
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'in konuğu oldu. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen ilk 45 dakikayı değerlendirdi. Tüzemen, "Guardiola'nın yanında yetişmiş birisi varsa takımın başında, pas oranının yüksek olması lazım. Galatasaray'ın orta sahası pas oranını yükseltemiyor. Berkan ve Taylan isabetli pas konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu ikilinin golü yok. Galatasaray'ın sorunu bu. Elneny ve Gedson Fernandes olsa orta sahaya güç katardı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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