GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaraylı iki yıldıza şok eleştiri! "Zarar veriyor"
Sezonu kötü geçiren Galatasaray'da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu dışında bütün futbolcular eleştiriler altındaydı. Ancak Son maçlarda alınan sonuçlar ve saha içi performanslarından ötürü iki oyuncu da eleştirilmeye başlandı. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar bu iki ismi eleştirdi. Dindar, "Bu sezonun en iyi performansı diyebileceğim iki oyuncu var. Kerem Aktürkoğlu ve Marcao. Marcao salmış durumda. Hatayspor maçında da çok kötü oynadı. Kerem'e baktığımızda her şeyi ben yapayım havası var. Çok şey yapmaya çalışıyor ama bazen zarar veriyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:41
G.Saraylı iki yıldıza şok eleştiri! "Zarar veriyor" 21 Ocak 2022 | 12:00
04:41
Domenec Torrent: Ruh halimizi geliştirmeliyiz 21 Ocak 2022 | 12:00
01:05
İşte G.Saray'ın kaleci probleminin sebebi! 20 Ocak 2022 | 12:00
01:05
İşte G.Saray'ın kaleci probleminin sebebi! 20 Ocak 2022 | 12:00
01:16
İşte Campos'un G.Saray'a geliş sebebi! "Transfer..." 19 Ocak 2022 | 12:00
04:41
Luis Campos Galatasaray için İstanbul'a geldi! 19 Ocak 2022 | 12:00
03:13
Çok sert sözler! "G.Saray dördüncülükten utanır prim koymaz" 18 Ocak 2022 | 12:00
01:55
Canlı yayında açıkladı! "Torrent'in ilk transfer talebi..." 17 Ocak 2022 | 12:00