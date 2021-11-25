GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın oyununu böyle değerlendirdi! "Doğruları uygulamazsanız..."

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Marsilya'yı 4-2 mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi. A Spor yorumcusu Taner Karaman, zorlu maçı bu sözlerle yorumladı. Karaman, "Galatasaray kazanmayı bilen bir oyun oynadı. Futbolun doğrularını aramamızı gerektirmeyen bir oyundu ama gruptan çıktıktan sonra bu doğruları arayacağız. Bu doğruları uygulamazsanız kalan turları geçmeniz mümkün değil." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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