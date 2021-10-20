Galatasaray'da Fatih Terim'den Lokomotiv Moskova maçı yorumu! "Eğer kazanırsak..."

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, gruptaki 3. maçında deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar grupta liderlik koltuğunda otururken, bu ünvanını koruyarak Rusya'dan dönmek istiyor. Mücadele öncesi Teknik Direktör Fatih Terim basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli teknik adam, "Eğer kazanırsak Avrupa'da Ocak ayını görürüz diye düşünüyorum. Şu ana kadar iyi gidiyoruz, iyi oynuyoruz. Marsilya ve Lazio maçlarında iyi oynadık" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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