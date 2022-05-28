GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın efsanesi kulübeye mi geliyor?
Galatasaray'da 9 oyuncu ile yola devam edilmeyecek. Sözleşmesi biten 9 oyuncu ile yolları ayrılacak olan sarı kırmızılı ekipte efsane isim Arda Turan, gelecek sezon Dursun Özbek'in başkan seçilmesi durumunda Arda Turan'ı kulübeye çekmeyi düşünüyor. Detayları A Spor yorumcusu Savaş Çorlu aktardı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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