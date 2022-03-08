GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın Barcelona mesaisi başladı! Arda Turan detayı...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçını Barcelona deplasmanında oynayacak olan Galatasaray'da Arda Turan kadroya alınmadı. A Spor muhabiri Emre Kaplan, Turan'ın takımdan ayrılıp ayrılmayacağını açıkladı. İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu ve son detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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