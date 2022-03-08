GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim Burak Elmas'ın Barcelona maçı teklifini kabul edecek mi? "Samimi bulacağını..."
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde Camp Nou'da Barcelona'nın karşısına çıkacak. Aslan ilk maçta alabileceği en iyi skorun peşine düşecek. Zorlu maç öncesinde Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'e Barcelona maçı için davetiye gönderdi. Terim ailesi ise henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan konuyu yorumladı. Özcan, "Fatih hocanın bu teklifi çok samimi bulacağını düşünmüyorum. Kızı Buse Terim de samimiyet vurgusu yaptı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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