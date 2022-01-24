GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ı yakan o istatistik! 19 puan kaybetti
Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor maçı ile Galatasaray'ın başına gelen Domenec Torrent çıktığı 3 maçı da kaybetti. 3 maçta da öne geçen Torrent'in öğrencileri skoru koruyamadı. Sarı kırmızılı ekip bu sezon önce geçtiği maçlarda 19 puan kaybetti. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu kötü performansı değerlendirdi. Çorlu, "19 puan eklendiğinde Galatasaray ilk 3'e giriyor. Kan değişikliği lazım. Transfer ve yönetici değişiklikler olabilir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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