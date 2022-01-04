GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da transfer krizi! "Fatih Terim ikna olmadı"

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim arasında fikir ayrılıkları ortaya çıktı. Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor karşısında alınan mağlubiyet ile elenen sarı kırmızılılarda gidişat iyi değil. Sezon başında yeni bir yapılanmaya giden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, yapılan transferlerden memnun değil. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, konuya açıklık getirdi. Dindar, "Transferleri zaten Burak Elmas yaptı. Fatih hocadan bir yetki alınmadı. Fatih hoca transferlerde ikna olmadı. Şu anda Galatasaray oyuncu satmadan kimseyi alamaz. Kolay görünen Gedson Fernandes transferi bile zora girdi." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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