GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da yetenekler unutuldu! "Gençleri çürüttüler"
Sezonu hedefsiz geçiren Galatasaray'da genç oyuncuların forma şansı bulamaması tepki çekiyor. Teknik direktör Domenec Torrent saha içerisinden tecrübeli isimleri daha fazla oranda kullanıyor. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan bu soruna değindi. Alpaslan, "Babel, Arda Turan, Gomis gibi oyunculardan umut arıyorsanız gençleri ne zaman oynatacaksınız? Galatasaray'da gençleri çürüttüler. Koskoca Galatasaray sadece Kerem Aktürkoğlu'nun üzerinden okunur mu?" dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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