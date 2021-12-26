GALATASARAY HABERLERİ: Necati Ateş'ten transfer sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından konuşan sarı-kırmızılıların yardımcı antrenörü Necati Ateş, transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Ateş, "Galatasaray'da transfer bitmiyor. Hocamız gerekli gördüğü takdirde transferleri yapacağız." dedi. İşte o açıklamalar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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