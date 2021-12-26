26 Aralık 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
GALATASARAY HABERLERİ: Necati Ateş'ten transfer sözleri!
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından konuşan sarı-kırmızılıların yardımcı antrenörü Necati Ateş, transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Ateş, "Galatasaray'da transfer bitmiyor. Hocamız gerekli gördüğü takdirde transferleri yapacağız." dedi. İşte o açıklamalar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
26.12.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Erdinç Sözer: Sonuçtan iki takımın da memnun olması lazım!
- Mohamed'in bonservisi alınıp satılacak mı?
- Toroğlu Trabzonspor-Başakşehir maçını yorumladı!
- Avcı değişikliğe gitti! İşte yeni rotasyon
- Zeki Uzundurukan: ''Fenerbahçe, Joachim Löw İçin Zorlamalı" A Spor / Spor Gündemi / 24.12.2021
- Serhan Türk: ''Galatasaray 31 Aralık'tan Önce Mostafa Mohamed'in Bonservisini Alacak" A Spor
- Beşiktaş'ın Mali Kurulu'nda Orman'a büyük tepki! "Paralar nerede?"
- O detay dikkat çekti! Sergen Yalçın sonrası...
- Başkan Ahmet Nur Çebi Beşiktaş'ın Mali Kurulu'nda kürsüye çıktı!
Daha Fazla Gör
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı