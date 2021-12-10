GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı! 5 oyuncu...

Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. UEFA Avrupa Ligi'inde son 16 turuna kalan sarı kırmızılı ekip eksik bölgeleri kapatmak istiyor. A Spor muhabiri Emre Kaplan son detayları aktardı. Kaplan, "Galatasaray, Lazio deplasmanından puanla ayrılıp UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna çıktığı için transferde daha agresif olacak. Gedson Fernandes transferinin artık olacağı düşünülüyor. Mostafa Mohamed'in opsiyonu kullanılacak. 1 forvet daha alacak sarı kırmızılı ekip ve bunun yanında 1 sağ ön 1'de yerli kaleci alacak." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

ABONE OL