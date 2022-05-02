GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı!
Galatasaray'da gündem seçim tarihi. Sarı kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri ve Başkan Burak Elmas, internet üzerinden gerçekleştirilen toplantıda önemli kararlar aldılar. Toplantıdan sonra Galatasaray'ın resmi internet sitesinden bir açıklama yapıldı. Sarı kırmızılılar 11 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurul yapacaklarını açıkladılar. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan açıkladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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