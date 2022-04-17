GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da saha içi problemleri devam ediyor! Kurtarıcı kim?
Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Giresunspor'a karşı 1-0 kaybederek TFF 1. Lig'e düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor, lige veda eden ilk takım oldu. Sarı kırmızılı takım ise evinde maçı kazanarak moral depolamak istiyor. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Aslan'ın saha içerisindeki problemi hakkında konuştu. Karaman, "Oyuna sonradan giren oyunculara baktığınızda Arda Turan kurtarıcı olarak görünüyor. 36 yaşındaki Gomis sahada gol atmaya çalışıyor. Babel bir şeyler yapmaya çalışıyor. Galatasaray yaşlanma parolası ile devam ediyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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