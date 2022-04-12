GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Nuri Şahin sesleri! "Erken olabilir ama..."
Galatasaray'da Domenec Torrent'in koltuğu sallanmaya devam ediyor. Yönetim için Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün yarışacağı seçim öncesinde iki başkan adayının da Torrent ile devam etmeyeceği biliniyor. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Antalyaspor ile başarılı sonuçlar alan Nuri Şahin hakkında konuştu. Kelleci, "Nuri Şahin'in çalıştığı teknik direktörlerden iyi şeyler öğrendiği ortada. Erken olabilir ama bazen hayat size gel der. Galatasaray taraftarı da güzel oyun ve doğru oyun birleşiminden bir şeyler bekliyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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