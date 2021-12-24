GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in bonservisi çıkmaza girdi! "FIFA'ya başvuruldu"

Galatasaray'da gözler Ocak ayı transfer dönemine çevrildi. Bonservisi Mısır'ın Zamalek kulübünde bulunan Mostafa Mohamed'i almak isteyen Galatasaray çıkmaza girdi. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan son durumu aktardı. Uzundurukan, "Mostafa Mohamed ile gelen bilgi şu. Galatasaray, Zamalek'ten mail ile hesap numarası istemiş ödeme yapmak için. Ancak Mısır kulübünden dönüş yapılmadı. Çünkü Zamalek Başkanı çıkıp açıklama yaptı. İmza yetkisi olmayan bir temsilci imza atmış. Ayrıca Zamalek konu hakkında FIFA'ya başvurmuşlar. Galatasaray bir heyet gönderecek görüşme için." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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