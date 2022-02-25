GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da kongre olacak mı? Hıncal Uluç yorumladı!
Süper Lig'de daha önce şampiyonluk yarışından kopan Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. A Spor'un duayen ismi Hıncal Uluç, Galatasaray'da yapılma ihtimali olan kongre hakkında konuştu. Uluç, "Galatasaray'da ne yazık ki liseliler büyük yer tutuyor. Galatasaray'da kongre benim için göstermelik. İnşallah olmaz. Elini taşın altına koyacak 1 kişi yok." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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