GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da kaleci sorunu! "Yabancı kuralı..."
Yabancı kuralından kaynaklı sorun yaşayan Galatasaray'da iki yabancı kaleci sıkıntısı yaşanıyor. Türk takımları gelecek sezondan itibaren Süper Lig'de sahada sadece 7 yabancı bulundurabilecekler. Peki Galatasaray seçimini kimden yapacak. A Spor yorumcusu Haldun Domaç konuyu değerlendirdi. Domaç, "Hayatın gerçekleri var. Ya Muslera'ya teşekkür edip yollarını ayıracaksın ya da Pena'yı seçmeyeceksin. 12 yabancı bulundurabiliyorsun." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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