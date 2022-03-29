GALATASARAY HABERLERİ: Çarpıcı Dursun Özbek iddiası! "Yeniden başkan olacak ve..."
A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Dursun Özbek, yeniden Galatasaray başkanı olacak. Başkan adaylarından bir ya da iki ismi de ekibine alacak. Bu Metin Öztürk de olabilir. Abdurrahim Albayrak da ekibinde olacaktır. Fatih Terim de teknik direktör olacaktır" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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