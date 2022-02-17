GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da büyük deprem! Şok ayrılık yolda
Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in koltuğu sallantıda. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan flaş bir açıklama yaptı. Uzundurukan, "Burak Elmas, Göztepe maçı kaybedilirse Torrent'i gönderir. 2 milyon 750 bin Euro'luk hak edişi verilir ve gönderilir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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