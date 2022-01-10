GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim istifa edecek mi? "Sezon sonuna..."
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu mağlubiyetle beraber eleştirilerin odak noktası Fatih Terim oldu. A Spor muhabiri Mehmet Özcan, Terim'in sezon sonuna kadar istifa edip etmeyeceğini açıkladı. Özcan, "Süper Lig'i UEFA Avrupa Ligi ile eşleştiriyorum. Avrupa'da son 16 turunu geçemezse ve ligde de böyle gitmeye devam ederse Fatih hoca pes edebilir. Gidişat değişmezse Fatih hoca sezonu tamamlayamayabilir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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