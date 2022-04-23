GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Okan Buruk eleştirisi! "Menajer oyunu"
Galatasaray'da oklar 30 Nisan'a çevrildi. Olağanüstü seçim ile yeni başkan ve yönetimini seçecek olan sarı kırmızılı kulüp gelecek dönemde yeni teknik direktör seçeneğine de başvurabilir. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Aslan'a Okan Buruk eleştirisi yaptı. Uluç, "Okan Buruk, Galatasaray'dan ayrıldığında daha gençti. Menajer oyununa geldi. Sen o dönem için Okan Buruk'a kızıyorsun ama onu senden götüren menajer ile yıllarca çalışıyorsun." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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