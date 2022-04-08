GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a genel kurul iptali davası!
Galatasaray'da yapılan genel kurulda Başkan Burak Elmas ve yönetimi ibra edilmedi. Çıkan sonuçla beraber sarı kırmızılı ekip 30 Nisan'da olağanüstü seçime gidecekti. Ancak Dernekler Masası yapılan incelemenin ardından iş mahkemeye gitti. İstanbul Valiliği mali genel kurulda usulsüzlük tespit etti. A Spor muhabiri Emre Kaplan detayları açıkladı. Kaplan, "Zaten cuma gününden beri Dernekler Masası'ndan bir teftiş ekibi vardı ve bu teftiş bugün sonuçlandı. Raporlarını hazırladılar ve artık iş mahkeme sürecine taşındı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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