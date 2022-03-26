Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Florya ve Galatasaray Adası sözleri
Galatasaray haberi | Sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas, yıllık olağan genel kurulunda açıklamalarda bulundu. Başkan Elmas, özellikle Florya ve Galatasaray Adası hakkında önemli müjdeler verdi. İşte Burak Elmas'ın çarpıcı sözleri... (GS spor haberi)
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