GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a dünyaca ünlü 6 numara!
Galatasaray'da seçim süreci devam ediyor. 11 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçiminde Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek adaylıklarını açıklamışlardı. Daha önce sarı kırmızılı camiada başkanlık görevi üstlenen Dursun Özbek bu seçimdeki vaatleri arasına 6 numara pozisyonunu da aldı. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, detayları açıkladı. Dindar, "Fernandinho'dan da ünlü bir isim ile anlaştı Dursun Özbek. Uçağına kadar her şeyi hazır." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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