GALATASARAY HABERLERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezonda sahip olduğu tek avantajı!
Galatasaray yeni sezona hazırlanmak için 11 Haziran'ı bekliyor. Yapılacak olan seçimde Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek, başkanlığa aday olan isimler. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Aslan'ın gelecek sezon için sahip olduğu tek avantajı açıkladı. Aktan, "Sıkıntı çok büyük. Transfer, teknik direktör, sezon planlaması... Galatasaray'ın tek avantajı Avrupa kupalarında olmaması. Kendisini 6 Ağustos'a hazırlayacak. Dolayısıyla önünde Sezon planlaması yapacak bir süresi var. Rakipleri Avrupa'da oynarken kendisi daha rahat bir kulvarda yürüyecek. Galatasaray sağlam bir patika oluşturursa uçar, gider." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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