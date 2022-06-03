Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek’ten iddialı sözler! “Şampiyonluk…”
Galatasaray’da 11 Haziran'da yapılacak olan seçimde başkanlık adaylığını açıklayan Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu. Özbek, "Galatasaray Kulübü 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm branşlarda en çok kupayı alan spor kulübü olacak." ifadelerini kullandı. İşte o sözler… (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:08
Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek’ten iddialı sözler! 03 Haziran 2022 | 12:00
02:48
Flaş Mancini iddiası! "G.Saray'ın başına geçebilir" 02 Haziran 2022 | 12:00
00:53
"Torrent'in maaşını kendileri ödeyecek! " 02 Haziran 2022 | 12:00
00:47
İşte Vedat'ın önündeki engel! 02 Haziran 2022 | 12:00
00:48
Buruk çalışmalara başladı! "İzlediği oyuncular var" 01 Haziran 2022 | 12:00
00:48
Aslan için tarihi verdi! Terim dönüyor 31 Mayıs 2022 | 12:00
01:22
Aslan için Onyekuru ve Seri iddiası! 31 Mayıs 2022 | 12:00
01:26
Aslan'da Abdurrahim Albayrak hamlesi... 30 Mayıs 2022 | 12:00