GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a ağır eleştiri! "İçindekiler küçük"
Süper Lig'de sezona kötü başlangıç yapan Galatasaray 28. haftaya kadar aldığı sonuçlarla beraber 11. sırada kendine yer buldu. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, sarı kırmızılı ekibi sert sözlerle eleştirdi. Alpaslan, "Galatasaray yöneticilerinin taraftara sunduğu kadro bu. Bunu daraltırsan da bir şey çıkmaz. Gidebildiğiniz yere kadar gideceksiniz. Galatasaray forması büyük ama içindekiler küçük." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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