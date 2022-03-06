GALATASARAY HABERLERİ: Dikkat çeken sözler! "Veriyorsun 3-4 milyon Euro..."
A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kapsal, "Rotasyon, Fransızca kökenli bir kelimedir ve Türkiye'deki en büyük balonlardan biridir. Senin için en önemlisi, oynayacağın ilk maçtır. Bizde adamlara veriyorsun 3-4 milyon Euro sonra pamuklara sarıyorsun" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:54
Dikkat çeken sözler! "Veriyorsun 3-4 milyon Euro..." 06 Mart 2022 | 12:00
00:34
Torrent'e sert eleştiri! "G.Saray'la alay mı ediyorsun?" 06 Mart 2022 | 12:00
05:59
Domenec Torrent: İlk 20 dakikada kaybettik 05 Mart 2022 | 12:00
02:35
Toroğlu o pozisyonu yorumladı! "Net penaltı veririm" 05 Mart 2022 | 12:00
01:41
Gomis'ten Barcelona yorumu! "Saygı duyuyoruz ama..." 05 Mart 2022 | 12:00
00:29
Toroğlu Torrent'e ateş püskürdü! "2 dakikalık teknik direktörsün" 05 Mart 2022 | 12:00
01:48
Torrent'e sert eleştiri! "Marifetmiş gibi..." 05 Mart 2022 | 12:00
01:03
Toroğlu'dan şok G.Saray yorumu! "Kötünün de kötüsü..." 05 Mart 2022 | 12:00