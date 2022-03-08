GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın tur şansını böyle yorumladı! "Domenec Torrent Barcelona'yı tanıyor ama..."
Avrupa'daki son temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu. Çorlu, "Torrent'in bu maçta mazereti yok. Rakip Barcelona olabilir ama takım tam kadro, bir tek Arda Turan olmayacak. "Barcelona'yı tanıyor olması ne kadar avantaj olur" dersen bana göre hiçbir avantajı yok. Çünkü onun dönemindeki Barcelona çok farklıydı. Galatasaray'ın olduğu yerde umut vardır hep söyleriz umut vardır diyoruz ama bugünkü fotoğrafa bakınca umut vardır diyemiyorum" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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