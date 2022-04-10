GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yönetimine sert sözler! "2 Rumene 10 milyon verenler utansın"
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Maçtan sonra A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Aslan'ın Rumen oyuncuları Cicaldau ve Morutan'ı takıma katan isimleri eleştirdi. Tüzemen, "Galatasaray'ı bu kadroya mahkum edenler utansın. Bu takıma transfer yapanlar, bu oyuncuları transfer edenler, 2 Rumen'e 10 milyon euro verenler utansın." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:38
Torrent'in yerine gelecek hoca... 10 Nisan 2022 | 12:00
00:36
Toroğlu: G.Saray ve Torrent zavallı! 10 Nisan 2022 | 12:00
00:31
"2 Rumene 10 milyon verenler utansın" 10 Nisan 2022 | 12:00
00:38
"Galatasaray korkarak gelmiş" 10 Nisan 2022 | 12:00
00:29
Toroğlu: "Elinde kırmızı ile oynuyor" 10 Nisan 2022 | 12:00
00:54
Toroğlu'dan derbi öncesi flaş yorum! 10 Nisan 2022 | 12:00
00:52
Aslan derbi için stada ulaştı! 10 Nisan 2022 | 12:00
01:28
Dev derbi öncesinde Galatasaray kafilesi Florya'dan ayrıldı! 10 Nisan 2022 | 12:00