GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yabancı sayısını indiriyor! Önce Luyindama sonra...
Galatasaray'da Luyindama, Suudi Arabistan'a kiralandı. Al-Taawon ile kiralık sözleşmeye imza atan Luyindama, sezon sonunda takıma geri dönecek. Peki Galatasaray'da ayrılacak ve takıma katılacak oyuncular kimler? A Spor muhabiri Emre Kaplan, sarı kırmızılı ekibin transferlerinde son durumu açıkladı. Kaplan, "Luyindama, Al-Taawon'a kiralandı. Zorunlu olmasa da satın alma opsiyonu var. Inaki Pena'nın bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Kiralama bedeli ödenmedi ancak satın alma opsiyonu da yok. Sezon sonunda Barcelona'ya dönecek. Yedlin'in yerine Omar Elabdellaoui yazılacak. Luyindama'nın yerine ise Pena yazılacak. Babel takımda kalacak gibi gözüküyor. Bafetimbi Gomis ile Gedson Fernandes'i kadroya katmak istiyor yönetim. Gedson 2-3 gün içerisinde İstanbul'a gelebilir. Gomis-Galatasaray birlikteliği hafta içinde tekrar sağlanabilir" dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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