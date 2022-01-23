GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray taraftarı bu protestoyu ilk kez uyguladı!
Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'ı 84. dakikadan sonra bulduğu 2 golle yendi. İkinci golden sonra Galatasaray taraftarı yönetimi protesto etmeye başladı. A Spor muhabiri Emre Kaplan stadyumdaki son durumu aktardı. Kaplan, "Visca'nın golünden sonra tribünler 'Yönetim istifa' sözleri ile protestolara başladı. Futbolculara da protestolar oldu ama ilk kez 'Burak Elmas istifa' tezahüratları oldu." dedi. Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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