GALATASARAY - TRABZONSPOR HABERLERİ | Erman Toroğlu Galatasaray'ın penaltısını değerlendirdi! "Bu pozisyon..."
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u konuk etti. İlk yarıyı Galatasaray, Cicaldau'nun penaltı golü ile 1-0 önde tamamladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Toroğlu, "Pozisyon ne penaltı." dedi. | Galatasaray - Trabzonspor haberleri (GS - TS spor haberi)
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