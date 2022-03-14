Galatasaray Beşiktaş derbi maçı saatinde hava nasıl olacak? Derbi maçı öncesi kritik uyarı!
Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi karşılaşmanın kapalı gişe oynanması bekleniyor. Galatasaray Beşiktaş maçı öncesi maç saatinde hava durumunun nasıl olacağı ise merak ediliyor. Bu konu hakkında Meteoroloji uzmanı Esra Bayhan detayları açıkladı. Bayhan, "Maç esnasında kar ya da yağmur beklenmiyor ancak havanın çok soğuk olacağı bir karşılaşma olacak. Tribünde olanlar çok dikkat etmeliler" dedi.
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