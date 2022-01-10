10 Ocak 2022, Pazartesi
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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Judo Takımı'na sponsor!
Galatasaray amatör sporlarda Judo Takımı'na yeni bir sponsor buldu. Tunç Holding, judo takımının yeni sponsoru oldu. Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan ve Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Reha Keskin basın toplantısı düzenledi. İşte o görüntüler. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
10.01.2022
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