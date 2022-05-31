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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray için tarihi verdi! Fatih Terim dönüyor

Galatasaray'da seçim yarışı sürüyor. 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde birçok belirsizlik söz konusu. Adaylardan Eşref Hamamcıoğlu yabancı bir hoca düşünürken Dursun Özbek, Okan Buruk'a yönelebilir. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz flaş bir iddia ortaya attı. Korkmaz, "İlk teknik direktör kim olur bilmem ama en geç 2023'ün Ocak ayında Fatih Terim geri döner. Böyle bir ortam var şu anda Galatasaray'da." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

31 Mayıs 2022 | 15:58
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